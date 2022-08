"Boca e braços amarrados"; mulher que achou corpo de menina conta o que viu

Kátia Botelho afirma conhecer a menina desde os dois anos de idade, e acredita que ela não sairia com uma pessoa caso ela fosse estranha (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) As dúvidas que envolvem a morte da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, ainda não foram esclarecidas. Entre os que conheciam a criança, o sentimento é de revolta. Na manhã desta quarta-feira (3/8) o corpo da pequena garota é velado em uma funerária localizada no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte.





Kate Botelho, de 27 anos, foi quem achou Bárbara na manhã dessa terça (2/8), em um campo de futebol de Ribeirão das Neves. Ela afirma conhecer a menina desde os dois anos de idade, e acredita que ela não sairia com uma pessoa caso ela fosse estranha.









“Todo mundo está revoltado. Acham que isso é uma brincadeira? É uma criança de 10 anos”, afirmou.





Kate contou, ainda, como encontrou o corpo de Bárbara . “Fui dar uma volta no meio do mato e vi o corpo. Eu a vi em uma situação que não estava bonita, a cabeça não para de pensar. Ela estava sem a calça, com a blusa do Galo, com sangue nas partes genitais e com a boca e os braços amarrados. E eu nem lembro se o olho estava aberto ou fechado, de tanto desespero que eu estava”, concluiu.

“O meu coração está sangrando”

Ainda de acordo com a amiga da família, que é estudante de Psicologia, alguém “não humano” a enviou para o encontro do corpo.





“O exu zureta me disse que poderia ficar despreocupada que ia achar o corpo amanhã cedo. Mas não achei que eu acharia, não que ela tocaria em mim para achá-la. Fui para saber onde ela falava, quando cheguei e pedi para me indicar onde estava a menina”, finalizou.





Quem era Bárbara?

Bárbara estudava na Escola Municipal Armando Ziller, bem próximo á casa dela. Era a irmã do meio de quatro no total e, segundo vizinhos, era quem ajudava a mãe a tomar conta dos mais novos.









Nessa terça,o corpo dela foi encontrado com sinais de violência e enforcamento. A garota estava com uma camisa do Atlético, a mesma que usava quando desapareceu, mas sem as roupas de baixo.

Bárbara Vitória está sendo velada desde às 7h na Funerária Dom Bosco. A cerimônia deve seguir até por volta das 14h, quando o corpo deve ser encaminhado para sepultamento no Cemitério Bosque da Esperança, às 15h.