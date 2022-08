Menina encontrada morta teria pedido para ser levada a um jogo do Atlético

Velório da menina morta aos 10 anos acontece nesta manhã (03) em BH (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A menina Bárbara Vitória, encontrada morta nessa terça-feira (2/8) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teria pedido a uma amiga da família para que a levasse em um jogo do Atlético. A garota, inclusive, estava com a camisa do Galo quando desapareceu no domingo (31/7) ao sair de casa para ir a uma padaria na Região de Venda Nova.