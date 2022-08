'Arrancaram um pedaço de mim', diz mãe de menina morta na Grande BH

BE

Muito abalada, Luciene é amparada por seus vizinhos no Bairro Mantiqueira, em Ribeirão das Neves (foto: Juarez Rodrigues/ EM/ D.A. Press)



A região do Bairro Mantiqueira, em BH, e do Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, está em choque e mobilizada pela morte da pequena Bárbara Vitória. A garota, desaparecida desde o domingo (31/7) teve o corpo encontrado nesta terça-feira (2/8) com sinais de violência. O crime mobilizou o bairro durante todo o dia.









Moradores organizaram uma manifestação para homenagear Bárbara e cobrar justiça por sua morte no fim da tarde de terça. O movimento aconteceu no campo de futebol onde Bárbara foi encontrada.





No local, centenas de moradores se reuniram com balões brancos sob o coro de justiça e fazendo orações. A mãe de Bárbara compareceu ao local, amparada pelo filho Ryan, de 15 anos. Sentada em uma cadeira no centro da manifestação, ela recebeu abraços e palavras de conforto, mas seguiu desolada e chegou a passar mal durante o movimento.









Com a presença de muitas mulheres e crianças, o clima de conforto à família de Bárbara se uniu aos anseios pela resolução do crime. A terapeuta Elizabete Carvalho compareceu à homenagem, que considera um movimento de força da comunidade para evitar novas ocorrências violentas.





“Já ofereci ajuda à mãe, porque é necessário o apoio nesse momento em que o emocional dessa família está todo desestruturado, eles precisam ser assistidos e acompanhados. Atos como esse que fazem mudar as coisas, a sociedade não pode aceitar. E tem que ser dessa forma, não podemos deixar ficar no esquecimento porque tem muitas Bárbaras aí. Isso já aconteceu com muitas famílias e nem acharam o corpo das crianças ou das mulheres violentadas”, disse.





A comunidade segue se mobilizando para a quarta-feira (3/8). Dois ônibus são esperados saindo do bairro até o velório, marcado para às 7h, na Funerária Dom Bosco, em frente ao Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte.









Colegas mobilizados

A notícia da morte de Bárbara após a tensão provocada pelo desaparecimento mobilizou os amigos de escola da garota. Vários colegas passaram a tarde de terça-feira ao redor da casa da família da vítima manifestando solidariedade pela perda.





Ainda durante a tarde de terça, vans escolares fizeram uma carreata em frente à Escola Municipal Armando Ziller , no Bairro Mantiqueira, Regional Venda Nova, em BH. As aulas foram suspensas por todo o dia em sinalização de luto.





Para quarta-feira está marcada uma passeata para celebrar a memória de Bárbara, que foi descrita pelos colegas como uma menina muito querida no ambiente escolar. Por volta das 10h, as aulas serão paralisadas para que alunos e professores caminhem pelas ruas do bairro em homenagem.