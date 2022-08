Morte de Bárbara Vitória comove colegas de escola e gera homenagens

BE

Escola Municipal Armando Ziller, no Bairro Mantiqueira, onde Bárbara estudava (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A morte de Bárbara Vitória causa comoção na escola em que estudava. Colegas da garota, encontrada morta em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de BH, nesta terça-feira (2/8), prestaram solidariedade à família da vítima e farão passeata para homenageá-la.





As atividades da escola voltam na quarta-feira (3/8), mas haverá uma passeata para homenagear Bárbara.





Já circula entre grupos de pais do bairro, um bilhete para autorizar as crianças a percorrer as ruas ao redor da escola durante o turno da manhã.

Vans escolares fizeram uma carreata em frente à escola (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Vários colegas de Bárbara passaram a tarde ao redor da casa da família da garota e disseram que ela era muito querida na escola.





Bárbara Vitória, de 10 anos, desapareceu no último domingo (31/7) quando saiu para comprar pães em uma padaria do bairro.

Ela foi encontrada na manhã desta terça , com sinais de estrangulamento e sem as roupas de baixo no campo de futebol do Pedra Branca, em Ribeirão das Neves.

Ainda na tarde desta terça, vans escolares fizeram uma carreata em frente à Escola Municipal Armando Ziller, no Bairro Mantiqueira, Regional Venda Nova, em BH. As aulas foram suspensas por todo o dia.