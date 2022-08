Quem era Bárbara Vitória, a menina achada morta após desaparecer em BH

Entre os que conheciam a criança, a opinião era unânime: Bárbara era carinhosa e sorridente (foto: Redes Sociais/Reprodução) Bárbara Vitória tinha 10 anos e uma vida inteira pela frente. No domingo (31/7), porém, foi declarada como desaparecida após sair de casa para ir a uma padaria buscar pão. O corpo dela foi encontrado horas depois, na manhã desta terça-feira (2/8), em um campo de futebol de Ribeirão das Neves.





Entre os que conheciam a criança, a opinião era unânime: Bárbara era carinhosa e sorridente. “Ela tinha a vida toda pela frente. Era alegre. No dia mesmo que ela foi comprar o pão, estava toda sorridente. Então a população está indignada”, conta Paulo Pereira, vizinho da família.









A declaração é parecida com a de Leonardo Rodrigues, amigo da família e padrinho da irmã da criança. “Era uma menina feliz e, de repente, some no domingo, aparecendo dessa forma. É deprimente, um sentimento de revolta. Pedimos por justiça porque é muito complicado”, disse enquanto estava próximo da casa de Bárbara, no Bairro Landi, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





“A família está bastante abalada, não da para entender. A ficha não cai, não tem como cair”, finalizou.

Quem era Bárbara?

Bárbara estudava na Escola Municipal Armando Ziller, bem próximo á casa dela. Segundo uma colega, Bárbara era muito querida entre os alunos. As aulas foram suspensas nesta terça-feira (2/8) e uma passeata em homenagem à vítima está sendo organizada. A previsão é que o movimento aconteça amanhã pela manhã.

A menina morava com a mãe, Luciene, o pai, Rogério, um irmão mais novo de 1 ano, uma irmã de 3 e um mais velho, de 15 anos. Segundo vizinhos, era ela quem ajudava a mãe a tomar conta dos mais novos.





Nessa terça, ela foi encontrada com sinais de violência e enforcamento. A garota estava com uma camisa do Atlético , a mesma que usava quando desapareceu, mas sem as roupas de baixo.

Ainda não há informações sobre prisões de possível suspeito. A perícia esteve no local e o corpo foi retirado pelo rabecão por volta de 11h50, momento em que os moradores gritavam por “justiça”.