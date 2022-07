Professor de música é indiciado por estupro de sete alunas em Betim

Indiciamento do investigado resulta da finalização do inquérito policial instaurado em fevereiro deste ano (foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil )

Um professor de violão, de 78 anos, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sete alunas, entre 7 e 12 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme comunicado divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (29/7), o indiciamento do investigado resulta da finalização do inquérito instaurado em fevereiro deste ano.



De acordo com a PCMG, os supostos abusos vieram à tona, na ocasião, a partir da denúncia da família de uma das vítimas, de 13 anos, que desmaiou na escola. “A adolescente já tinha apresentado mudanças em seu comportamento, como desmaios, tonturas, falta de ar, tristeza, isolamento, o que foi notado por professores, que repassaram a situação para a diretora”, explica a corporação.



Posteriormente, outras ex-alunas do professor - que também é membro do coral da igreja do bairro - decidiram denunciar, o que gerou a identificação de sete vítimas até o momento.



'Mão nas coxas, genitália e seios'

De acordo com o apurado pela Polícia Civil, o investigado agia sempre de forma semelhante. “Enquanto dava as aulas de música, o suspeito colocava as meninas no colo, passava a mão nas coxas, genitália e seios”. Indagado sobre as acusações, o idoso negou a prática dos atos libidinosos.



A investigação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público.