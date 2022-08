'Carinhosa e afetiva', diz dona de padaria sobre menina morta na Grande BH

Ainda de acordo com a proprietária do estabelecimento, quem atendeu Bárbara naquele dia, a menina era 'sempre muito responsável' (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

“Era muito carinhosa e afetiva com a gente”. O relato é de Rosane Coelho, proprietária da Panificadora Central, o último lugar em que a menina Bárbara Vitória, de 10 anos, esteve antes de ser declarada desaparecida no último domingo (31/7). O corpo dela foi encontrado na manhã desta terça-feira (2/8), em um campo de futebol de Ribeirão das Neves, na Grande BH.



Assim como de costume, a criança saiu para buscar pão durante a tarde. Chegou na padaria localizada no Bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, por volta das 17h40. No local, ficou até 17h43, quando saiu em direção contrária àquela de costume.





“Nas gravações da câmera a gente percebe que ela fica olhando para fora, como se alguém tivesse chamando a atenção dela, ou com medo. Eu até perguntei se estava tudo bem, mas ela só deu tchau e saiu correndo. E nesse dia foi embora no sentido oposto de casa”, contou Rosa aoAinda de acordo com a proprietária do estabelecimento, quem atendeu Bárbara naquele dia, a menina era “sempre muito responsável”.“Ela vinha, comprava o pão e ia embora. Ela tinha até o costume de vir e ficar mais tempo. Mas neste dia estava muito dispersa”, concluiu.“Carinhosa e afetiva” são características consideradas também pela funcionará do estabelecimento, Ana Paula Soares. “Ela era nossa amiga, chegava aqui e conversava, abraçava a gente. Quando ela vinha sem dinheiro, pedia para a gente o pão. E a gente dava”, comentou, afirmando, ainda, o sentimento de revolta da população.

“Conheço a família toda dela. E, desde pequenininha, a Bárbara sempre vinha. Tínhamos um convívio diário”, finalizou.

Entenda

Barbara Vitória tinha 10 anos e uma vida inteira pela frente. Nesta terça, porém, teve o ciclo interrompido. Ela foi encontrada com sinais de violência e enforcamento.



Quando encontrada, a garota estava com uma camisa do Atlético, a mesma que usava quando desapareceu, mas sem as roupas de baixo.



Ainda não há informações sobre prisões de possível suspeito. A perícia esteve no local e o corpo foi retirado pelo rabecão por volta de 11h50, momento em que os moradores gritavam por “justiça”.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.





A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.





Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.





O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI

"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."





Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.





