Corpo encontrado em campo de futebol pode ser de menina desaparecida

A suspeita é de que corpo encontrado seja de Bárbara Vitória (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Polícia Militar isola neste momento um campo de futebol Pedra Branca, no bairro Landi 2ª Seção, em Ribeirão das Neves, onde foi encontrado um corpo de menina na manhã desta terça-feira (02/08). O corpo foi visto por um vizinha do campo, que acionou os militares.

A suspeita é de que o corpo seja de Bárbara Vitória, de 10 anos , que desapareceu no domingo (31/07), depois de ir a uma padaria.O corpo está com uma camisa do Atlético, tal como usava Bárbara quando desapareceu, mas sem roupas de baixo e com sinais de violência.

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que a menina desce uma rua com a sacola de pão na mão e, logo em seguida, dois homens passam correndo na mesma direção.

Ontem (01º/08), um suspeito foi identificado no vídeo e prestou depoimento na delegacia. Ele foi liberado logo depois.