Mulher de classe média alta é suspeita de vender panelas falsas em Minas

O casal acionou a PM depois que chegou em casa e percebeu a baixa qualidade do produto (foto: PMMG/Divulgação) Um casal de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procurou a Polícia Militar (PM) no último sábado (30/8) dizendo ter sido vítima de um golpe, que foi praticado por uma mulher, em estacionamento do Bairro Santa Maria.

Segundo informações do registro policial, inicialmente o casal foi abordado pela suspeita, que estava com um jogo de panelas, segundo ela, importadas e de aço cirúrgico, da marca Genebra Line Crown, e que custava R$ 1.100,00. A suposta vendedora teria dito ainda ao casal que a garantia do jogo de panelas era de 30 anos.

Mas, ao chegar em sua residência, o casal percebeu se tratar de um golpe, devido à baixa qualidade do produto.

Então, ainda conforme o registro da PM, o casal voltou ao estacionamento e, nesse momento, a mulher fugiu com um homem em uma caminhonete, sentido Uberlândia.

O casal contou também ao registro policial que foi atrás dos suspeitos até a BR-050, mas por causa da alta velocidade da caminhonete, desistiu de segui-los e acionou a PM.



De posse do relato do casal, o Centro de Operações da PM passou a monitorar os suspeitos através de câmeras de segurança e repassaram as informações aos policiais militares de Uberlândia, sendo que os mesmos conseguiram localizar o endereço dos pais da suspeita.

Eles somente disseram, de acordo com a PM, que a filha, realmente, vende panelas.

Conforme o registro policial, a residência dos pais da suspeita é de alto padrão e na garagem estava estacionado um veículo Mercedes-Benz.