Podcast traz revelações sobre o caso do assassinato da menina Bárbara

Após duas semanas afastado do público, o podcast 'Pod ou não pode?' retorna ao Portal Uai nesta quarta-feira (03/08), às 14h, para debater as investigações e trazer informações exclusivas do assassinato da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que saiu de casa para comprar pão e nunca mais voltou.



O corpo da menina foi encontrado por uma moradora em um campo de futebol no bairro vizinho Pedra Branca, em Ribeirão das Neves (MG), na Grande Belo Horizonte, a poucos quarteirões do local onde ela morava, com sinais de violência e estrangulamento, e indícios que sugerem abuso sexual.



A casa de Bárbara fica entre a padaria e o campo de futebol. Câmeras de segurança instaladas no trajeto registraram o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo, pelo asfalto, e também mostram dois homens que correm na mesma direção.





Com apresentação de Ricardo Carlini, participam do podcast o advogado criminalista Ricardo Tavares e o pastor evangélico e líder comunitário Cris do Morro. Dentre os assuntos debatidos, o episódio revela qual a pena que o autor desse crime brutal pode ser condenado na Justiça.O 'Pod ou não pode?' vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, no canal do Portal Uai no Youtube (Se inscreva em nosso canal!). Não se esqueça de deixar o like, interagir e enviar suas perguntas por chat.