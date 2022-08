Preso o homem que pichou Praça do Cristo

Guardas apreenderam com o homem latas de tinta e outros materiais usados no vandalismo (foto: Guarda Municipal/Reprodução)

Guardas municipais prenderam um pichador conhecido em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (02/08), na avenida Tereza Cristina, altura do bairro Salgado Filho, na Região Oeste.

Os agentes estavam patrulhando a região quando flagraram o homem pichando um viaduto. No momento da abordagem, descobriu-se que o suspeito tem diversas passagens por dano ao patrimônio público.

Em 2012, o homem foi o responsável pela pichação no Cristo do Barreiro. Na época, ele escreveu "Ronadinho 49", em alusão ao jogador Ronaldinho Gaúcho, que usou a camisa 49 quando jogou no Atlético.

Com o suspeito, os guardas encontraram diversas latas de tinta, latas de spray e outros materiais usados para o vandalismo.

O material foi apreendido e, o homem, encaminhado para a Central de Flagrantes 3 da Polícia Civil.