Delegado que matou motorista em BH será julgado por homicídio

O delegado conta com 16 registros por infrações penais e administrativas na Corregedoria-Geral da Polícia Civil (foto: Redes Sociais)

A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público contra o delegado de Polícia Civil que matou um motorista de reboque durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. Além disso, a decisão da juíza é por converter a prisão temporária do acusado em prisão preventiva. Ele será julgado por homicídio.



Agora, Rafael de Souza Horácio deve apresentar resposta à acusação em até 10 dias e não há mais segredo de Justiça no processo. A decisão é da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri de BH, Bárbara Heliodora Quaresma Bomfim.

Segundo o texto, além da “irracionalidade e violência do crime apurado” e do autor ser uma “autoridade pública”, a prisão preventiva se faz necessária para a conclusão das investigações, já que a própria cena do crime foi alterada.Além disso, Rafael de Souza Horácio conta com 16 registros por infrações penais e administrativas na Corregedoria-Geral da Polícia Civil.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 26 de julho, na Avenida do Contorno, próximo ao viaduto Oeste, em Belo Horizonte. O delegado estava em um carro descaracterizado, e teria descido do veículo após ter sido fechado na via pelo caminhão.Rafael caminhou em direção ao caminhão e atirou no pescoço de Anderson Cândido de Melo, de 48 anos, que chegou a ser socorrido no Hospital João XXVIII, mas não resistiu.