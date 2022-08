Clima seco e frente fria: veja a previsão para esta sexta (19) em BH

O céu permanecerá claro durante o dia e sem nuvens. (foto: Jair Amaral/EM/D.APress)

O tempo permanece seco em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar deve chegar a no máximo 25% nesta sexta-feira(19/8). O dia amanheceu menos frio que ontem, a temperatura mínima atingida foi 15°C, e a máxima pode chegar a 29°C à tarde. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o órgão, nesta manhã o céu está claro e limpo, sem chance de chuva. No estado, o céu amanheceu claro mas pode ficar nublado em algumas regiões - mesmo assim, sem chuvas.

Uma frente fria está passando por Minas Gerais, influenciando as temperaturas de hoje e do fim de semana. Pelas informações do Inmet, a temperatura vai sofrer uma queda, principalmente na parte da manhã e da noite. À tarde, o tempo ficará ameno. O Sul de Minas e o Triângulo Mineiro serão as regiões que sofrerão mais com a friagem. Nesta manhã, cidades como Monte Verde já sentiram a frente fria, a temperatura mínima ficou em 9,2°C.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen