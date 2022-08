Sob alerta para tempo seco, BH segue com temperaturas em queda

Poucas nuvens e baixa temperatura durante a manhã do Dia dos Pais em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Belo Horizonte terá novo dia de céu claro e baixas temperaturas neste domingo (14/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) os termômetros vão registrar uma variação entre 11 ºC e 24ºC neste Dia do Pais. A capital segue sob alerta para o tempo seco.









A tendência é que o frio permaneça na segunda-feira (15/8), quando a temperatura mínima está prevista para 9ºC. A máxima, no entanto, pode chegar aos 27ºC. Segundo o Inmet, não há previsão para chuvas ao longo de toda a semana.

Sem chuva

No domingo, Belo Horizonte chega ao quarto dia consecutivo sob alerta para baixa umidade. A Defesa Civil da capital mantém o aviso até as 18h de amanhã e faz recomendações para evitar problemas de saúde causados pelo tempo seco.





O órgão recomenda optar por alimentos leves, evitar frituras, dormir em locais arejados e se hidratar ao longo do dia. Atividades físicas com exposição ao sol entre 10h e 17h e banhos com água muito quente são contraindicados.





O tempo seco afeta Minas Gerais como um todo. De acordo com o Inmet, no sábado (13/8), apenas Caldas e Monte Verde registraram chuva em todo o estado.





A Defesa Civil ainda alerta para o risco aumentado de incêndios durante o período de estiagem. No caso de emergências, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).





Minas gelada

O inverno segue rigoroso no estado. Das dez menores temperaturas do país no último sábado, quatro foram registradas em Minas Gerais, todas na Região Sul. Veja a lista:





Caldas - 2,7 ºC

Campos do Jordão (SP)- 2,8 ºC

Maria da Fé- 2,9 ºC

Bom Jardim da Serra- Morro da Igreja (SC)- 3,0 ºC

Monte Verde- 3,0 ºC

São Lourenço- 4,2 ºC

São Luiz do Paraitinga (SP)- 4,9 ºC

Cambará do Sul (RS)- 5,7 ºC

Pico do Couto (RJ)- 5,7 ºC

São Joaquim (SC)- 5,7ºC





Bambuí, no Centro-Oeste mineiro, e Passa-Quatro, no Sul de Minas, também figuram entre as menores temperaturas do sábado, com 6,1 ºC e 6,2 ºC, respectivamente.