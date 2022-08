Congelante: sensação térmica pela manhã em BH é de -9°C

Temperaturas em BH ficam entre 10,8°C e 24°C nesta sexta (12) (foto: Jair Amaral/EM/D.A press)

Os ventos fortes têm aumentado consideravelmente a sensação de frio em Belo Horizonte. Entre 5h e 6h desta sexta-feira (12/8), a estação Cercadinho, na região oeste da capital, chegou a registrar -9°C de sensação térmica, e a velocidade dos ventos era de 60km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A previsão é que as rajadas de vento continuem afetando a sensação térmica pelo menos até domingo (14/8). O dia é de céu claro a parcialmente nublado e, nesta sexta, as temperaturas em BH ficam entre a mínima de 10,8°C e a máxima de 24°C.Em Minas Gerais, a menor temperatura foi registrada em Maria da Fé, no Sul, com 2,8°C, e a máxima prevista é de 32°C para o Norte do estado.

Sem previsão de chuva para nenhuma região de Minas, a umidade relativa do ar fica em torno de 25% nos períodos mais quentes do dia, ainda de acordo com o Inmet. Com níveis inferiores ao índice mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 30%, é importante manter a hidratação e evitar o ressecamento das vias aéreas e respiratórias.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen