Defesa Civil alerta para umidade do ar abaixo de 30% até segunda (15/8)

Com a baixa umidade do ar, em BH, Defesa Civil orienta redobrar a hidratação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma massa de ar seco chega a Belo Horizonte e vai provocar queda nos índices de umidade do ar até a tarde de segunda-feira (15/8). De acordo com a Defesa Civil, a umidade do ar deve ficar abaixo de 30%. Por isso, o órgão recomenda que as pessoas redobrem a atenção quanto à hidratação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos deve estar entre 50% e 60%. Quando o índice fica entre 21% e 30%, é considerado estado de atenção.

Consumir alimentos mais leves e refrescantes;

Evitar frituras;

Dormir em local arrejado, com uma bacia de água próxima para melhorar a umidificação;

Evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evitar banhos muito quentes.

Devido ao tempo seco, é comum o aparecimento de infeccções respiratórias, como bronquite e gripe. Em caso de doenças, é necessário procurar um profissional de saúde.

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Receba os alertas da Defesa Civil

Durante o período de baixa umidade, além de reforçar a ingestão de água, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil:

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.