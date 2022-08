Chove em Belo Horizonte após 91 dias de tempo seco

Defesa Civil publicou nas redes sociais que por volta das 16h ocorreram chuvas isoladas na Região Noroeste de BH, e recomendou cautela nas demais regionais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A chuva chegou em Belo Horizonte no final da tarde desta terça-feira (9/8) após 91 dias de tempo seco. Ela deve continuar em pontos isolados da região metropolitana até as 19h, com precipitação inferior a 10 milímetros, ou seja, chuva fraca, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

16h38 - Chuvas isoladas na Regional Noroeste, neste momento. Recomenda-se cautela nas demais Regionais. Mantido o indicativo de chuvas fracas e isoladas, nas próximas quatro horas. Agora faz 26,8 ºC e 43% de umidade relativa do ar.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/lViVS3lRoP %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) August 9, 2022 Hoje, o órgão publicou nas redes sociais que por volta das 16h ocorreram chuvas isoladas na Região Noroeste, e recomendou cautela nas demais regionais da capital. Usuários responderam que na Região Oeste também está chovendo.

Um alerta de chuvas isoladas até as 23h desta terça-feira foi publicado pela Defesa Civil, com recomendações de cuidados a serem tomados. Segundo o órgão, a precipitação pode chegar a 20 milímetros.

16h55 - Possibilidade de chuva isolada (até 20 mm) até 23h de terça-feira (9).@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/bjDSdg3uzc %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) August 9, 2022 A temperatura máxima registrada na capital nesta tarde foi de 29,8ºC. Apesar das nuvens carregadas, a umidade do ar está baixa: 34% pela tarde, e 37% no início da noite.

As regiões Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Oeste e Zona da Mata também estão suscetíveis a chuvas. Uma área de instabilidade se formou nessas regiões, associada à passagem de uma frente fria pela região sudeste do país.

Nesta quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas. A partir de quinta, o tempo vai abrir, com céu claro ou parcialmente nublado.

Após as chuvas, a previsão é que as temperaturas caiam. A máxima a partir de amanhã é de 23ºC, e mínima de 8ºC. Todos os dados são do Inmet.