PBH: Bacia do Córrego do Nado vai ganhar 60 jardins de chuva

Os jardins de chuva minimizam bastante o impacto da falta de drenagem da água pluvial. (foto: PBH/ Reprodução)

A Bacia do Córrego do Nado, na região norte de Belo Horizonte, irá ganhar 60 jardins de chuva. A licitação foi aberta nessa quinta-feira (11/8) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), e as empresas interessadas têm até o dia 25 de agosto, às 10h para apresentarem as propostas.

O que são jardins de chuva ?

BH já conta com três jardins de chuva, um no Parque JK (bairro Sion), na rua Prof. Ricardo Pinto, esquina com rua Roberto Lúcio Aroeira, (bairro Itapoã), e no Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado (bairro Planalto).

Os jardins de chuva são dispositivos criados para conter a água das chuvas de uma forma mais inteligente e sustentável, tendo em vista que o solo é preparado como uma camada mais porosa para receber e armazenar a água das chuvas.

As plantas contidas nos jardins de chuva também são mais resistentes à água e conseguem armazenar mais líquido, suportando assim, longos tempos de chuva intensa mas também períodos de estiagem.

Quando implantados em grande número, podem reduzir significativamente o volume que escoa para as galerias de drenagem pluvial.

Investimento e Supervisão

O valor teto da licitação é de R$ 747.860,14, e contará com recursos provenientes do tesouro municipal. O tempo de conclusão do jardim de chuva é de 300 dias corridos, contados desde a emissão da primeira ordem de serviço.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi) e pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), que será responsável por superisionar as obras.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen