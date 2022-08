Obra contra enchentes muda o trânsito na Avenida Vilarinho

Fechamento da avenida Vilarinho, entre as ruas Alfredo Santos Neves e Valter Campolina Diniz, no sentido Bairro / Centro.

Os veículos serão desviados para trafegar em contra fluxo, devidamente sinalizado, na outra pista da Avenida Vilarinho, no sentido Centro/Bairro. A pista irá operar com duas faixas para cada sentido de trânsito e será proibido o estacionamento no trecho para garantir a fluidez do tráfego.