PBH conclui obra de estrutura para reduzir enchentes na Avenida Vilarinho

Obra na Avenida Vilarinho vai drenar água das chuvas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Com a expectativa de reduzir os efeitos das enchentes no período chuvoso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) concluiu a segunda etapa de obras na Avenda Vilarinho, na Região de Venda Nova. Um nova estrutura hidráulica de captação dos escoamentos superficiais (caixa de captação) no estreitamento do Ribeirão Isidoro, na Avenida Vilarinho com as ruas Doutor Álvaro Camargos e Maçom Ribeiro.

O investimento custou R$ 12,8 milhões aos cofres do município. Segundo a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), a construção da estrutura de captação em forma de caixa - com área aproximada de 2.500 m² e volume da ordem de 10 mil m³ (10 milhões de litros) - vai receber o volume excedente das chuvas e das redes de drenagem do entorno.

O objetivo é que ele drene o excesso de águas sobre as vias durante os eventos chuvosos mais intensos, reduzindo o risco de elevação da lâmina d'água na região e o tempo de permanência da água sobre a pista.

Além da estrutura, foram feitos serviços de adequação de interceptores de esgoto, ajustes da geometria das pistas, implantação de passeios, sarjetas, meio-fio, sinalização viária e paisagismo.

"Melhorar a drenagem da Vilarinho é uma das prioridades da atual gestão. Todos que moram ou que passam na região puderam acompanhar a complexidade do trabalho e o esforço que a prefeitura e toda a equipe envolvida fizeram para concluir essa obra. O prefeito Alexandre Kalil cumpriu com o seu compromisso, a Sudecap cumpriu o cronograma e a caixa da captação já apresentou um ótimo funcionamento nas chuvas deste ano", comenta o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho.

Está prevista, ainda, a conclusão de outras duas obras para reduzir os riscos de enchente. A primeira intervenção ocorreu no Córrego do Nado, em 2019, com investimento de R$ 34 milhões, com a criação de duas bacias para controle de detenção de cheias em concreto, que serão construídas no trecho entre as ruas Hye Ribeiro e Elce Ribeiro, além da demolição dos edifícios desapropriados para a construção de faixas de preservação dos cursos d'água.

No ano passado, a PBH iniciou a construção de outros dois reservatórios profundos, cada um com capacidade de armazenar 115 milhões de litros de água, totalizando 230 milhões de litros, que deverão ficar prontos em 2024.