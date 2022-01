PBH esclarece sobre validade das vacinas Pfizer com data de 31 de dezembro

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disse que mantém um monitoramento criterioso das vacinas (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

Para colocar fim às dúvidas em relação a validade da vacina da Pfizer que vem sendo aplicada na capital, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclareceu que os lotes com validade para dezembro de 2021 tiveram a validade prorrogada até o dia 31 de março de 2022.Por meio de nota, a PBH afirma que a Secretaria Municipal de Saúde repassou a orientação para todas as equipes que aplicam a vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte.Segundo a nota, a prorrogação da validade foi definida pelo Ministério da Saúde e a vacina seguirá sendo aplicada no município até a data limite. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu dois comunicados do Ministério da Saúde.Conforme a nota, o primeiro comunicado foi enviado no dia 29 de outubro de 2021 e o segundo em 3 de novembro de 2021. Ambos trataram da ampliação do prazo de armazenamento da vacina contra a COVID-19.No documento enviado em outubro, o Ministério da Saúde informa que a alteração foi aprovada pela Anvisa em 27 de setembro de 2021."A Prefeitura de Belo Horizonte mantém um monitoramento criterioso das vacinas, no que diz respeito não só à validade, mas também às condições em que devem ser armazenadas e aplicadas", informou.