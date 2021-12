Prefeito faz apelo para adolescentes tomarem 2ª dose da Pfizer contra COVID

Em Belo Horizonte, adolescente recebe vacina contra COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O prefeito de Passos, no Sul de Minas, Diego Oliveira (PSL), apelou para as redes sociais nessa segunda-feira (6/12) para alertar a população sobre a importância da vacina contra a COVID-19 e a baixa procura da 2ª dose da Pfizer, especialmente entre os adolescentes. A ex-secretária municipal de Saúde e enfermeira Priscila Faria também participou reforçou o apelo com a proximidade das festividades de fim de ano.

A enfermeira Priscila Faria pediu para que os pais levem os filhos para os postos. “Nós estamos preocupados, porque há o intervalo da primeira e da segunda dose da vacina e já mudou há algum tempo. Quando começou era 12 semanas, depois passou para oito semanas e tem algum tempo que passou para 21 dias. Nós estamos com a vacina a disposição. Levem os seus filhos”, apela.

De acordo com a profissional da saúde, a preocupação aumenta com a chegada das festividades de fim de ano. “É muito importante a vacina está completa com a segunda dose. Estamos perto do Natal, do Ano Novo, então, aumenta um pouco a aglomeração. O pessoal vai querer encontrar os familiares e se não tiver a segunda dose, a pessoa não vai está completamente imunizada. Lembrado que a vacina demora, no mínimo 15 dias para fazer efeito”, ressalta.

Questionada pela reportagem, a administação municipal não soube informar quantas pessoas receberam a aplicação inicial da Pfizer, mas estão atrasadas para a dose complementar.

Passos disponibiliza três locais exclusivos para vacinação contra o novo coronavírus: Sala da Vacina do São Lucas, no PSF Coimbras I e no PSF CSU. Ainda segundo a prefeitura, a população pode se imunizar no horário das 16h às 20h.

Durante a transmissão, o prefeito e a secretária de saúde aproveitaram o momento para tirar dúvidas da população. O prefeito foi questionado sobre a falta do imunizante da AstraZeneca. “Olha pessoal, o problema é o repasse do Governo Federal. Tem possibilidade dela chegar essa semana. Ainda não sabemos o dia”, diz.

Passos soma 11.034 casos de COVID-19, 322 óbitos confirmados pela doença e nenhuma pessoa internada. A cidade já vacinou 175.678 pessoas, sendo 90.175 na primeira dose e 70.565 na segunda. Entre elas, mais de 12 mil já receberam o reforço e outras 2.290 a dose única.