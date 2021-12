Dose de reforço da Convidecia aumenta eficiência da CoronaVac, diz estudo

Dose de reforço de vacina chinesa pode aumentar eficiência da CoronaVac (foto: Agência Brasil/Reprodução) A terceira dose, ou dose de reforço, já vem sendo aplicada em boa parte da população brasileira. A medida tem por objetivo aumentar a eficiência da imunização contra a COVID-19. Um estudo publicado recentemente pelo MedRXiv - site que compila artigos científicos - na plataforma da Universidade de Yale, divulgado nesta terça-feira (7/12), trouxe novos dados para a comunidade científica a respeito da dose extra.









A pesquisa intitulada como a “Heterologous prime-boost immunization with CoronaVac and Convidecia” avaliou a imunização heteróloga, ou seja, com vacinas de tecnologias e laboratórios diferentes. Neste caso, foram administradas uma ou duas doses da vacina SARS-CoV-2 inativada CoronaVac, sendo reforçada com a Convidecia.





O imunizante foi desenvolvido pelo laboratório chinês CanSino Biologics INC e, atualmente, está sob avaliação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso emergencial no Brasil pela biofarmacêutica Biomm.

Entenda o estudo

A pesquisa envolve o acompanhamento de 300 participantes, entre 18 e 59 anos. Os ciclos de vacinação foram constituídos por duas ou três doses, sendo uma ou duas de CoronaVac e uma terceira de Convidecia ou CoronaVac.





Ao final, os pesquisadores concluíram que o reforço com Convidecia - heterólogo - demonstrou ser mais positivo do que o homólogo, a vacina com a mesma tecnologia.



“O estudo poderia ser útil para estratégias de doses-reforço a serem administradas naqueles que receberam anteriormente duas doses de vacinas inativadas”, pontuam os pesquisadores”, aponta o grupo de pesquisadores.

A vacina Convidecia