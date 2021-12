Pandemia faz São Sebastião do Paraíso cancelar as tradicionais congadas

Bandeiras do ternos de Congo e Moçambique antes de serem içadas em São Sebastião do Paraíso (foto: Bryan Felipe/SECOM/Divulgação)



A cerimônia não teve batidas de caixa, apenas orações e cânticos religiosos em homenagem aos santos.



Devido à pandemia de COVID-19 e para evitar aglomeração, os representantes das agremiações optaram pela redução do número de componentes. Este ano também não haverá os tradicionais desfiles de 26 a 30 de dezembro na Rua Pimenta de Pádua.



A decisão foi tomada em setembro durante reunião no Teatro Municipal com os ternos de congo e moçambique.



A parte religiosa da festa, no entanto, está mantida. Haverá missa às 19h, em homenagem aos santos padroeiros. As imagens devem ser levadas em carreata da igreja de Nossa Senhora do Rosário (na Vila Mariana) até a Igreja Matriz de São Sebastião.



De 26 a 30 de dezembro, pelo menos três ternos de congo devem participar da celebração. A descida das bandeiras está marcada para 31 de dezembro, às 14h.



Atualmente, a cidade abriga cinco ternos de moçambique: Diamante, Nossa Senhora do Rosário, Santa Isabel, Santos Dumont e Zambiê de Angola e 11 de congo: Anjos de São Benedito, As Filhas de Paraíso, Bela Vista, Canários Paraisense, Ipiranga, Nova Geração, Novo Milênio, Sabiá, Veteranos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, União e Xambá.



A cerimônia de levantamento das bandeiras teve a presença do prefeito Marcelo Morais e do vice-prefeito, Daniel Tales. Eles esperam que, em 2022, estando os números da pandemia estabilizados e, pelo menos, 75% da população vacinada contra a COVID-19, que a festa da congada volte a ser realizada, em grande estilo, para compensar estes dois últimos anos sem os desfiles.