COVID-19: Mais de 350 pessoas se vacinaram após busca ativa em Campo Belo

A prefeitura de Campo Belo, no Sul de Minas, está em busca da população resistente à vacina contra a COVID-19No município, mais de 350 pessoas já receberam a dose do imunizante após um trabalho de busca ativa dos agentes de saúde.De acordo com a prefeitura, esse trabalho começou no fim de agosto quando os agentes de saúde perceberam que uma pequena parcela da população não estava comparecendo aos pontos de vacinação.“Mesmo que seja uma parcela pequena da população, cerca de 1%, começamos a nos preocupar. O primeiro trabalho foi de levantamento para saber quem são essas pessoas. Depois disso, fomos atrás. De lá pra cá, 364 pessoas que não tinham sido vacinadas, já receberam a dose do imunizante”, explica assessoria de imprensa da prefeitura.O secretário de Saúde, José Assunção, acredita que o que tem contribuído para essa questão são as notícias falsas que foram veiculadas sobre a vacina. “Na época, tivemos uma onda de, questões políticas, que contribuíram com o medo da população”, afirma.Uma mulher de 41 anos foi uma das pessoas resistentes achada nessa busca ativa. Ela prefere não se identificar, mas contou ao, que teve medo de reação e da eficácia do imunizante contra o novo coronavírus. A mulher decidiu se vacinar depois que a mãe e o esposo contraíram a doença e ficaram em estado grave.“Eu tive medo de me dar reação, de fazer algum mal e não adiantar sobre a COVID-19. Ví muitos vídeos que a vacina não adianta”, diz.Segundo a prefeitura, Campo Belo já vacinou 42.892 pessoas com a primeira dose, 38.878 com a segunda e 1.025 com a dose de reforço. Entre elas, 99, 59% da população acima de 12 anos já recebeu a primeira dose. O município já iniciou a terceira dose para pessoas acima de 18 anos.“Estamos avançados na vacinação contra esse vírus que assola o mundo inteiro. Não vamos descansar enquanto não atingir toda a população. Seguiremos o trabalhopara garantir tranquilidade e todo o conforto neste momento tão importante”, afirma prefeito Alisson de Assis Carvalho (DEM).Campo Belo soma 7.568 casos confirmados do novo coronavírus, 222 óbitos pela doença e três pessoas seguem internadas no CTI da cidade.