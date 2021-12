Polícia Civil prende suspeito de estuprar enteadas de 11 e 13 anos

Mãe das vítimas representou contra o padrasto delas na polícia (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos suspeito de abusar sexualmente das enteadas em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. As vítimas têm 11 e 13 anos. A prisão aconteceu um dia após a denúncia do crime, feita pela mãe das vítimas.Com base em elementos probatórios obtidos, a polícia representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito e cumpriu o mandado expedido pelo crime de estupro de vulnerável.Segundo o delegado Carlos Antônio Fernandes, a mãe das vítimas procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) informando que as duas filhas teriam sido abusadas pelo padrasto. Segundo o relato, a adolescente revelou que a situação ocorria desde quando ela tinha 8 anos e que era ameaçada de morte caso contasse para alguém. Já a menina de 11 anos disse à mãe que teria sido violentada pelo suspeito dias antes do registro da ocorrência."De imediato, foram tomadas todas as providências de polícia judiciária pela Deam, com oitiva da mãe na delegacia e encaminhamento das vítimas para escuta especial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), sendo emitido documento pelas profissionais que as atenderam", disse o delegado.Ele informou ainda que as meninas também passaram por exame de corpo de delito no Posto Médico-Legal, cujo laudo pericial constatou que ambas foram vítimas de violência sexual.Carlos Fernandes explicou que o pedido foi rapidamente despachado pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Poder Judiciário. O suspeito foi detido em uma região rural de Ituiutaba."O fato objeto de investigação no inquérito policial são de gravidade extrema, daí a necessidade de uma resposta rápida das autoridades. Não se podia admitir que essas vítimas e sua genitora voltassem para o convívio com o investigado. Por isso, em menos de 24 horas, todas as providências foram tomada”, disse o delegado.Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça.