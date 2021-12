Previsão de chuvas em Minas vai até quarta-feira (8/12)

Clima chuvoso na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O clima frio e chuvoso deve permanecer em todo o estado nesta terça-feira (7/12). Em algumas áreas, como na Região Metropolitana, podem ocorrer chuvas fortes a qualquer momento.

“Porém há possibilidade de ocorrer aberturas no tempo no decorrer do dia, provocando mormaço”, explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes.





-Leia: A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva com raios na capital, válido até as 8h de quarta-feira (8/12).-Leia: Em sete dias, choveu mais que a metade do esperado para Dezembro









De acordo com o Inmet, para o feriado de Nossa Senhora da Conceição na quarta-feira (8/12) em BH, as chuvas devem continuar até o fim do dia.

“As temperaturas não sobem muito. A máxima da capital deve chegar aos 25°C na quarta (8/12)”, destaca a meteorologista.

Nesta terça-feira (7/12), a mínima da capital foi 15,4°C na estação meteorológica do Cercadinho. A maior chega a 24°C.

Já no Sul de Minas, em Maria da Fé, foi registrada nessa madrugada a menor temperatura do estado, 11,4°C. A máxima do estado deve ocorrer no Triângulo Mineiro, podendo chegar aos 33°C .

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen