Santa Luzia tem alerta para risco de transbordamento do Rio das Velhas

A previsão de chuva para a cidade é de 80mm até a manhã de terça-feira (7/12) (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Defesa Civil de Santa Luzia emitiu um alerta para risco eminente de transbordamento do Rio das Velhas nesta segunda-feira (6/12). A previsão de chuva para a cidade é de 80mm até a manhã de terça-feira (7/12), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a coordenadora da Defesa Civil Municipal, Lorena Borges, com o aumento das chuvas, o Rio das Velhas pode transbordar, pois ele também passa por outras cidades, como Ouro Preto, aumentando o nível de água cada vez mais rápido.LEIA TAMBÉM: Previsão é de pancadas de chuva durante toda a madrugada



A madrugada e o início da manhã de terça-feira em Belo Horizonte e região metropolitana serão de chuvas fortes.

Em outras regiões do estado, como o Triângulo Mineiro, as pancadas de chuva acontecem em pontos isolados e os termômetros devem chegar a 33ºC. Já na capital mineira, as temperaturas não devem passar dos 24ºC.

Alertas



Para receber alertas de riscos de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos, é preciso fazer enviar um SMS com o CEP da sua rua para o número 40199. O serviço é gratuito. (Com informações de Déborah Lima).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.