Previsão é de pancadas de chuva ao longo da madrugada em BH

Defesa Civil de BH emitiu alerta de chuvas fortes na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.)

A chuva não deve parar até amanhã. A previsão é do meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Vamos ter chuva forte amanhã em Belo Horizonte e região metropolitana, principalmente na madrugada e início da manhã de terça”, alertou.

10:52 - 06/12/2021 Chuva em BH: córrego transborda na Vilarinho, mas piscinão evita dano pior As precipitações são típicas das estações primavera e verão, explica Claudemir. “É normal ocorrer áreas de instabilidade. Desta vez estão atuando principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Central de Minas”, disse.

Nas demais regiões do estado, a chuva não é um problema. No Triângulo Mineiro, por exemplo, as temperaturas estão chegando a 33º C com pancadas de chuva em pontos isolados.

Em BH, as temperaturas não devem passar dos 24ºC nesta terça, assim como ocorreu hoje. A previsão é de que a chuva permaneça até quinta-feira, quando deve começar a diminuir de quantidade e voltar a ocorrer somente na parte da tarde.

Alertas no celular Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Chuva acumulada

ACUMULADO DE CHUVAS (mm), no mês de dezembro. Em 06/12/21 às 18h00:





Barreiro: 168,6 (47,0%)

Centro Sul: 181,1 (50,5%)

Leste: 172,0 (47,9%)

Nordeste: 217,2 (60,5%)

Noroeste: 167,6 (46,7%)

Norte: 185,2 (51,6%)

Oeste: 187,8 (52,3%)

Pampulha: 177,8 (49,5%)

Venda Nova: 184,4 (51,4%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Média Climatológica DEZEMBRO: 358,9 mm