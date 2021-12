Vacinas por vencer em MG reforçam imunizados com 4 meses da Pfizer

Mineiros que receberam a última dose da vacina Comirnaty da fabricante Pfizer BionTech contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2), já podem receber dose de reforço após quatro meses (120 dias) da última aplicação, caso haja doses com menos de 15 dias para vencer.A alteração que reduz em um mês a espera por reforço imunológico foi determinada pela deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.680, do último dia 16 de dezembro. "Fica aprovada a redução no intervalo de administração da dose de reforço da vacina contra a COVID-19, da fabricante Pfizer, no Estado de Minas Gerais. Poderá ser administrada uma dose de reforço a partir de quatro meses após a última dose do esquema vacinal primário", informa o texto publicado no Diário oficial do Estado, o Minas Gerais.A redução no intervalo está permitida quando houver doses da vacina Pfizer com prazo de vencimento, por descongelamento, inferior a 15 dias e impossibilidade de remanejamento das doses entre municípios vizinhos.Também de acordo com a resolução, essa diminuição de intervalo está condicionada à disponibilidade de doses no município. A continuidade da aplicação da dose de reforço está condicionada ao envio de doses por parte do Ministério da Saúde.