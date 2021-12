BH faz ações de repescagem para vacinação contra COVID; veja cronograma

As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Dia 20/12, segunda-feira: repescagem de segunda dose para adolescentes de 17 a 12 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias





Dia 21/12, terça-feira: repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 25 a 18 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias





Dia 22/12, quarta-feira: repescagem de segunda dose de Pfizer para pessoas de 30 a 26 anos, cuja primeira dose tenha pelo menos 21 dias.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar, na próxima semana, ações de repescagem de segunda dose para pessoas vacinadas com a Pfizer.Segundo a administração municipal, os chamamentos para a aplicação do reforço continuarão a ser feitos, mas se uma pessoa, independentemente da idade, já completou o prazo de 5 meses, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar a dose.Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário ter, no mínimo, 21 dias desde a aplicação da primeira dose. Além disso, é preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.Vale lembrar que os adolescentes de 12 a 15 anos devem estar acompanhados dos pais ou representantes legais ou apresentar a autorização devidamente preenchida.Para receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses.O horário de funcionamento dos locais de vacinação é de segunda a sexta-feira de 8h às 17h para pontos fixos e extras, e de 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Já os shoppings funcionarão das 13h às 19h30. Há também pontos extras de vacinação com horário noturno, os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização."A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina", informou a PBH