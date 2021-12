Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG deste sábado (18/12)

(foto: EM/ D.A Press)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Minas Gerais registrou 176 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, com 17 óbitos pela doença nesse mesmo período. As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES-MG).Com essa atualização, o estado soma 2.216.792 casos totais de Coronavírus, com 2.147.180 pacientes recuperados e 13.060 ainda em acompanhamento. O número total de mortes pela doença em Minas Gerais é de 56.552.