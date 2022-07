Cinco cidades mineiras vão receber R$ 8,5 mi para recuperação após chuvas

Todas cidades que receberão repasses do governo federal declararam situação de emergência no período das enxurradas, no final do ano passado e começo deste ano (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) Cinco municípios mineiros vão receber quase R$ 8,5 milhões de verbas federais para obras de restauração após as chuvas intensas no final do ano passado e começo deste ano. Todos eles declararam situação de emergência no período das enxurradas.

A principal cidade beneficiada é Sem-Peixe, na Zona da Mata, que vai receber quase R$ 7,6 milhões para obras de “reconstrução da trafegabilidade”, informou o Ministério de Desenvolvimento Regional. O valor é quase metade do orçamento total do município para este ano.

A prefeitura de Sem-Peixe foi procurada pela reportagem, mas não obtivemos resposta.

A prefeitura de Medina, no Vale do Jequitinhonha, também receberá verbas para ações da Defesa Civil. A cidade terá R$ 272 mil a mais nos cofres para reconstrução de um muro e uma via.

Também na Zona da Mata, o município de Guidoval receberá R$ 267 mil do governo federal para reconstrução de uma ponte.

Entre Folhas, no colar metropolitano do Vale do Aço, vai receber R$ 130 mil para reconstrução de uma ponte na zona rural destruída pelas chuvas de janeiro e fevereiro deste ano.

Por fim, a cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, terá um repasse de R$ 95 mil para reconstrução de um bueiro na estrada que liga a região central do município ao distrito de Giru. A prefeitura da cidade informou que outros valores já foram aportados pelo governo federal para reconstruir duas pontes de cimento ainda neste ano, no valor de cerca de R$ 500 mil.