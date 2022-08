Tempo volta a ficar mais seco em diversas regiões de Minas

Temperatura máxima em Belo Horizonte nesta quarta (17) pode chegar a 29°C (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A umidade relativa do ar mínima voltou a cair em algumas áreas de Minas Gerais. Para esta quarta-feira (17/8), os níveis ficam entre 20 e 30% nas regiões Oeste, Noroeste, Central (incluindo Belo Horizonte) e Norte de Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Minas, a mínima ocorreu em Caldas, no Sul do estado, com 9,1°C e a máxima esperada é de 36°C no Triângulo Mineiro.





Sem previsão de chuva para nenhum ponto do estado, o céu fica claro a parcialmente nublado no restante das áreas, e os locais que sentirão o tempo seco de forma mais severa são o Norte de Minas e a região Central.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais