Polícia encontra 109 barras de maconha em depósito de drogas na Pampulha

Polícia Militar encaminhou material apreendido no depósito para a delegacia (foto: Polícia Militar/Reprodução)

A Polícia Militar desmontou um depósito de drogas com 109 barras de maconha no Bairro Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (16/8).

Uma denúncia anônima levou os militares até o local. Segundo o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram no endereço indicado, o portão estava aberto. As três casas do lote foram monitoradas.

Os militares perceberam um forte cheiro de maconha vindo de um cômodo que estava com a janela aberta. No local havia uma caixa de papelão aberta, com seis barras da droga.

Também havia uma bobina de material plástico e fita adesiva.

No banheiro da casa, a PM encontrou outras 103 barras de maconha. Também foram localizadas seis porções da mesma droga, outra de crack e uma balança.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o local não era mobiliado, o que provaria que o espaço era utilizado como “depósito de drogas”.

Um selo encontrado em uma das caixas de papelão indica que o material apreendido pode ter origem do Paraguai. As drogas encontradas foram encaminhadas para a delegacia

Até o momento, ninguém foi preso.