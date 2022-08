Uberaba ganha tabuleiro sobre patrimônio paleontológico da cidade

Objetivo do jogo é apresentar os processos históricos envolvidos no desenvolvimento social e patrimonial de Peirópolis (foto: UFTM/Divulgação)

O Programa de Educação Tutorial em História (PET) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) vai realizar, a partir das 16h da próxima sexta-feira (19/8), no auditório Turmalina do Centro Educacional da UFTM, uma solenidade de lançamento do jogo de tabuleiro intitulado "Nos Trilhos de Peirópolis".

Segundo informações da UFTM, quem quiser participar do evento deve se inscrever por meio deste link “Haverá certificação para os ouvintes presentes”, complementou nota da universidade.

De acordo com a professora Cláudia Regina Bovo, tutora do PET História/UFTM, o jogo, que levou cerca de três anos entre pesquisa histórico-documental e desenvolvimentos técnico e gráfico da sua versão final, foi estruturado a partir de momentos importantes da história do bairro de Peirópolis, conhecido nacional e internacionalmente pelo seu patrimônio paleontológico

“Os jogadores são estimulados a percorrerem os trilhos do tabuleiro, sendo desafiados pelas questões históricas presentes em determinadas casas”, explicou a historiadora.

Ainda conforme Cláudia Bovo, o objetivo do jogo é apresentar os processos históricos envolvidos no desenvolvimento social e patrimonial do bairro rural de Uberaba, desde seu nascimento, em 1889, até a fundação do Museu dos Dinossauros de Peirópolis, em 1992. “O jogo ensina de forma lúdica e dinâmica o papel da contribuição humana na preservação paleontológica e patrimonial”, completou.

Para Bovo, os jogos de aprendizagem são uma forma muito eficiente de mobilizar e desenvolver o potencial intelectual dos jovens estudantes para compreender as problematizações dos processos históricos.

“Além de ser uma maneira divertida de aprender, o contato constante com fatos históricos relativos a Peirópolis pode proporcionar uma construção ativa do conhecimento histórico por parte dos jovens envolvidos e tomada de consciência sobre o papel das ações humanas no tempo, na busca por se garantir o protagonismo patrimonial e paleontológico para a região”, finalizou a historiadora.