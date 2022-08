Frente fria faz temperatura cair 10ºC no Sul de Minas

Tempo começa a mudar em Pouso Alegre com nebulosidade (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu) A frente fria que começa a atuar no Sul de Minas na noite desta quinta-feira (18/08) vai derrubar as temperaturas máximas em 10ºC amanhã (19/8) e deve provocar geadas na semana que vem em municípios das região. A previsão para alguns municípios é de chuvas em áreas isoladas já na noite de hoje.

“Essa frente fria que chega a Minas Gerais vai proporcionar um declínio acentuado de temperaturas. A tendência é que tenhamos a partir da noite de sexta-feira, um forte declínio de temperatura, que pode superar 10ºC em algumas regiões, a exemplo da Serra da Mantiqueira”, detalha o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Pouso Alegre vai ter temperatura máxima entre 16ºC e 17ºC neste final de semana. A tendência é que a umidade relativa do ar fique em torno de 40% a 45% no período da tarde em todo o Sul de Minas.

Entre sábado e segunda-feira (22/08), o ar frio favorece as baixas temperaturas ao amanhecer. Há tendência principalmente de nevoeiros, dificultando a visibilidade no sábado.

Geadas na semana que vem

Geadas estão previstas para segunda (22/08) e terça-feira (23/08). “Em pontos isolados, especialmente em áreas mais elevadas do Sul de Minas”, alerta o meteorologista.

Essa massa de ar fria vai favorecer a estabilidade do tempo. “Quando o ar frio se estabelecer vai trazer dias de céu claro a parcialmente nublado e sem chuvas sobre a região, no decorrer da próxima semana”, detalha Claudemir.

Em virtude do ar frio, o ar seco volta a predominar a partir de terça-feira na região, com destaque para São Sebastião do Paraíso, com umidade relativa do ar baixa. Assim também será para Pouso Alegre e Varginha, com umidade relativa do ar em torno de 25% a 30% no período da tarde.

Chuvas pontuais com intensidade moderada chegam à região, principalmente na divisa de Minas com São Paulo. “Não estamos esperando chuvas em forma de temporais na região. De maneira geral, essa condição de avanço da frente fria provocará mudanças significativas.” (Nayara Andery/ Especial para o EM.)