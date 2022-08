Caminho menos cinza e mais alegre

A intervenção dos artistas do grafite ocupa quase 90 metros de muro, na Avenida Delta (foto: Arquidiocese de BH/Divulgação)

Cores, formas e muita arte para celebrar o centenário do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus (Sacej), em Belo Horizonte. Na manhã de ontem, jovens da capital mineira, que são referências na arte do grafite, transformaram em grande painel o muro do Convivium Emaús, onde fica o seminário, localizado na Avenida Delta, via que liga o Anel Rodoviário à Via Expressa, na Região Noroeste. No total, são quase 90 metros de extensão.





Segundo a Arquidiocese de BH, que está à frente da iniciativa, o objetivo é deixar o caminho, pelo qual circulam milhares de pessoas diariamente, "menos cinza e mais alegre". Com 3,2 metros de altura, o muro do Sacej ganhou 10 grandes painéis grafitados, de forma solidária, com os temas esperança, fraternidade, solidariedade, dor, alegria, ecologia, educação, paz, fé, Nossa Senhora da Piedade e cuidado com os pobres.





O projeto é coordenado pelo também grafiteiro Rodrigo Astro, que cresceu na comunidade Vila Maria e é ex-aluno do Projeto Providência, instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte, presente em vilas e favelas, que oferece ensino em tempo integral para crianças de famílias pobres em suas três unidades: Fazendinha (Aglomerado da Serra), Taquaril e Vila Maria. Rodrigo se graduou em jornalismo e hoje é colaborador da Providens – Ação Social Arquidiocesana.