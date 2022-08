Belo Horizonte tem céu de poucas nuvens e sem previsão de chuva

Poucas nuvens no céu da capital mineira e não chove (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia em Belo Horizonte deve ser de poucas nuvens e a temperatura máxima chegará a 25ºC. E não chove. A intensidade do vento é moderada. E à tarde, névoa seca.









A temperatura na capital mineira hoje tem uma ligeira queda em comparação com os dias anteriores. A menor temperatura registrada até 7h foi de 9,9ºC na estação do Cercadinho, no Bairro Buritis. No geral, a mínima foi de 10ºC.

A partir de quarta-feira, dia 17, as temperaturas começam a subir chegando a 29ºC na sexta-feira. O que também afeta a umidade, com o clima seco e alerta para a população se manter hidratada. Umidade máxima de 70% e mínima de 30%.





Em algumas cidades do interior, o calor prevalece em pleno inverno. Hoje, o clima na cidade do Triângulo Mineiro chega a 31ºC, com umidade em 20%. Amanhã, dia 16, a temperatura máxima chega a 32ºC, umidade podendo chegar na casa dos 20%. Na quarta, dia 17, ainda mais calor: 33ºC.