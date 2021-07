Cinemas de BH têm movimento 'acima do esperado' em dia de reabertura

Sala de Cinema Imax, preparada para a reabertura ao publico no Boulevard Shopping (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) cinema e desfrutar a magia de um bom filme. A reabertura neste sábado (3/7), segundo o grupo Cineart, o maior exibidor de Minas Gerais, foi melhor do que a expectativa, dentro do curto prazo que tiveram para divulgar as atrações. O belo-horizontino estava com saudade de entrar em uma sala dee desfrutar a magia de um bom filme. Aneste sábado (3/7), segundo o grupo Cineart, o maior exibidor de Minas Gerais, foi melhor do que a expectativa, dentro do curto prazo que tiveram para divulgar as atrações.





12:41 - 03/07/2021 Passeios na Maria Fumaça voltam com pouco movimento neste sábado Belo Horizonte (PBH) foi feita na última quinta-feira (1°/7) para que os cinemas da capital pudessem reabrir a partir de sábado (3/7). Apesar da dificuldade de negociar com as distribuidoras os títulos e reabrir os cinemas em menos de 48 horas, Lúcio Otoni, diretor de Operações da Cineart, conta que o público superou as expectativas da exibidora. A autorização da Prefeitura de(PBH) foi feita na última quinta-feira (1°/7) para que os cinemas da capital pudessem reabrir a partir de sábado (3/7). Apesar da dificuldade de negociar com as distribuidoras os títulos e reabrir os cinemas em menos de 48 horas, Lúcio Otoni, diretor de Operações da Cineart, conta que o público superou as expectativas da exibidora.

“Movimento acima da nossa expectativa. Foram grandes filmes que lançamos desta vez, como “Velozes e furiosos 9”, “Croods 2” e “Invocação do mal 3”. Então está tendo uma boa procura por parte do público, mas dentro de todos os protocolos de segurança”, comemora o representante da Cineart.





Ele destaca que os próximos filmes a serem exibidos nos cinemas podem contribuir para maior procura pelo público. “O movimento tende a crescer porque hoje foi o primeiro dia e o aviso foi muito em cima da hora. Ao longo da semana e no mês de julho, também com os lançamentos podem ajudar. Essa semana tem ‘Viúva Negra’, mais para frente temos ‘Um Lugar Silencioso - Parte II’, então são muitos filmes bons, que são do verão americano, e temos muita expectativa em cima desses filmes”, ressalta.





Reabertura com segurança

Ao todo, eles abriram cinco cinemas na capital: Boulevard Shopping, Shopping Cidade, Shopping Del Rey, Minas Shopping e Via Shopping. Foram, no total, 26 salas liberadas, que podem funcionar com 50% da capacidade, seguindo os protocolos de segurança contra a COVID-19.





As regras de distanciamento são rígidas: é permitida a venda de ingressos para assentos sem distanciamento para grupos de no máximo quatro pessoas, desde que os ingressos sejam adquiridos por uma mesma pessoa, obrigatório o distanciamento de um assento lateral e um assento frontal entre pessoas de grupos diferentes, entre outras.





Além disso, todos devem permanecer de máscara durante todo o filme, exceto quando for consumir alimentos e bebidas. O álcool em gel 70% também deve ser disponibilizado em todas as salas.





Confira o protocolo completo de segurança contra COVID-19 para reabertura dos cinemas: