Fama registra 1ª morte por COVID-19: 'Não acreditou quando deu positivo'

Após 15 meses de pandemia, Fama registrou sua primeira morte por COVID-19 (foto: Foto ilustrativa: Silas Camargo Silão/Pixabay)

, pequena cidade do Sul de Minas com 2 mil habitantes, registrou a primeira morte em decorrência dedesde o início da pandemia, ainda em março do ano passado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (5/7) no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Segundo a administração local, o rapaz não acreditou no primeiro exame positivo.

A vítima era umde 37 anos que começou a ter os primeiros sintomas há cerca de 15 dias. Como o município tem estrutura precária de saúde, o homem estava internado na, cidade vizinha que fica a menos de 15 km de distância.

"Como ele trabalhava como motorista, infelizmente ficava bastante exposto ao vírus. Ia pra lá e pra cá. E ele não acreditava muito na doença. Não acreditou quando fez o teste aqui e deu positivo", afirma Aruzo Galdino de Castilho, profissional responsável pelo combate à COVID-19 em Fama.

"Para atrapalhar ainda mais a situação, ele chegou a fazer um teste em Alfenas que deu negativo. Aí começou a passar mal e, depois de uns dois, três dias, foi para a Santa Casa de lá com falta de ar. Infelizmente não saiu mais", lamenta Castilho. O motorista morreu na última quinta-feira (1º/7).

COVID em Fama

Segundo o boletim mais recente da prefeitura, referente à sexta-feira (2/7), a cidade acumula 110 casos confirmados desde o início da pandemia. "No fim de junho, tivemos nosso momento mais crítico, com 20 casos confirmados. Nesta segunda-feira (5/7), tivemos mais uma alta e estamos com apenas seis, todos em tratamento domiciliar", diz Aruzo Galdino de Castilho.

"Acho que os casos vão, enfim, diminuir por aqui", afirma. Segundo o Vacinômetro do Governo de Minas, Fama já aplicou 1.253 primeiras doses e 500 segundas doses. A prefeitura local anunciou que, nesta semana, passarão a ser vacinadas as pessoas com 57 anos - além de gestantes que ainda não tomara.

Cidades sem óbitos

Com a morte do motorista em Fama, apenas uma cidade no Sul de Minas Gerais continua sem registrar óbito algum: Serranos, que também possui menos de 2 mil habitantes. Em todo o estado mineiro, são 16 cidades sem baixas causadas pela COVID-19: