COVID: Pela 1ª vez em dois meses, Pouso Alegre fica 24 horas sem mortes

Pouso Alegre teve 234 mortes desde 12 de março. (foto: Arquivo Terra do Mandu)

Depois de dois meses e meio confirmando mortes em todos os boletins epidemiológicos divulgados, pela primeira veznão registra nenhuma vítima da COVID-19 na atualização dos dados da pandemia feito pela prefeitura. O último boletim divulgado pelo município, com referência 25/05, trouxe zero morte no dia.

A última vez que o boletim havia saído sem mortes por coronavírus havia sido no dia 12 de março, quando o município estava com 112 vítimas da pandemia. Após a segunda onda da doença, a cidade registrou mais 234 vítimas, chegando a um total deem decorrência da doença.

No boletim desta terça, Pouso Alegre confirmou mais 123 moradores diagnosticados com o vírus da COVID. O total de infectados desde o início da pandemia está em 17.208. Já o total de pacientes recuperados está em 16.025. Atualmente, o número de pessoas que foram diagnosticadas e estão em acompanhamento é de 837.

Internações de UTI permanece acima de 90%

O número de pessoas internadas em hospitais de Pouso Alegre também está no patamar de dois meses e meio atrás. A diferença é que, desta vez, são mais pacientes internados em leitos de UTI. A ocupação dos leitos clínicos está em 63% e as UTI estão com 92% de ocupação, sendo que a quantidade de vagas disponibilizadas para o tratamento exclusivo de pessoas com a COVID teve um aumento de 19 vagas em relação a março.