Escolas municipais de Pouso Alegre são reabertas para aulas presenciais

Aulas presenciais na rede municipal de Pouso Alegre são retomadas após 80 dias (foto: Terra do Mandu/Reprodução )





A retomada das aulas presenciais na rede municipal ocorre após uma série de decisões judiciais, até a última que favoreceu o município. As atividades são realizadas seguindo protocolos sanitários, como a aferição de temperatura dos alunos na chegada, uso de máscara, álcool em gel e distanciamento nas salas de aula.









A mãe concorda com os protocolos adotados para a reabertura das escolas. “A gente não pode ficar em casa preso. Mas temos que tomar cuidado”, afirma.





Peterson Rezende, pai de um aluno, também considera que as aulas presenciais são necessárias neste momento. O filho, de 8 anos, tem dificuldade de acompanhar as aulas on-line.

Retorno gradual





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno das atividades será de forma gradual e por meio da Metodologia de Ensino Híbrido, em que há aulas presenciais com turmas com número de alunos reduzido a 30% e a manutenção das aulas remotas.





Esta segunda-feira (24/5) foi diferente para dezenas de crianças e adolescentes deque puderam voltar a frequentar uma. Foram 80 dias depara os estudantes na cidade.