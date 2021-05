COVID-19: nove professores são infectados após volta às aulas em Varginha

Escola Municipal São José teve professor infectado (foto: Prefeitura/divulgação)

Nove professores foram infectados pelo novo coronavírus após o retorno das aulas presenciais em Varginha, no Sul de Minas. O sindicato da categoria se reuniu na noite dessa sexta-feira (21/5) para propor ações diante do caso. A prefeitura afirma que protocolos foram seguidos, mas não deu detalhes.

Em outra nota, o sindicato diz que não pode afirmar que esses professores se contaminaram com a COVID-19 dentro das escolas. Mas que essa hipótese também não pode ser descartada e acredita que podem haver falhas no protocolo de segurança.

Diante disso, uma reunião foi convocada para propor ações em relação aos contaminados. Mais de 140 professores compareceram.

O sindicato informou que vai continuar o trabalho diário de levantar e divulgar o número de profissionais e estudantes com teste positivo para COVID-19. Vai conscientizar as famílias nos bairros sobre o perigo das aulas presenciais e continuar com as ações na Justiça, além de preparar uma greve sanitária.

Ainda segundo a nota, o sindicato vai usar a tribuna livre da Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira (24/5) para reforçar o alerta.

Colégio suspende aulas presenciais

O Colégio Batista divulgou nota nessa sexta-feira (21/5) para informar que as aulas presenciais do 3º ano foram suspensas pelos próximos 15 dias. A medida aconteceu após três alunos da instituição testarem positivo para o novo coronavírus.

O sindicato solicitou a fiscalização dos protocolos sanitários no colégio e pediu que a diretoria avalie a possibilidade de transferir todas as turmas para o ensino remoto.

COVID-19