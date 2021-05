ALMG discute em audiência o retorno das aulas da educação infantil de BH

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, discute volta às aulas em audiência (foto: ALMG/Reprodução) audiência pública para discutir o retorno das aulas presenciais da educação infantil na rede municipal de Belo Horizonte. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizará nesta terça-feira (25/5) umapública paradaspresenciais da educaçãona rede municipal de Belo Horizonte

Está prevista a participação remota da vereadora Iza Lourença; do presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Carlos Guilherme da Cruz; da representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil, Daise Aparecida Palhares Diniz Silva; e do diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal de BH, Paulo Henrique Santos Fonseca. Também estão previstas as participações da integrante da Associação de Mães, Pais e Responsáveis de Estudantes da Educação Municipal de BH, Manuela de Almeida Andrade; e da integrante da Aliança de Mães pela Liberdade de Ensinar, Marina Luíza Faria.

Segundo a assessoria de Beatriz Cerqueira (PT), o objetivo do debate é discutir a segurança da possível volta às aulas da educação infantil e as denúncias que envolvem professores contaminados com COVID-19, recebidas nos últimos dias.

Em nota a ALMG divulgou que o retorno das aulas presenciais da educação infantil, tanto em escolas municipais quanto particulares, foi autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no final de abril, depois de um período de fechamento de mais de um ano, por causa da pandemia da COVID-19. Foram definidas regras sanitárias para o retorno, tanto de alunos quanto para professores e colaboradores.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a volta às aulas em BH será realizada em etapas, de acordo com os indicadores da pandemia.