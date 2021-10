Pouso Alegre autoriza volta integral das aulas na rede municipal

Pouso Alegre autoriza volta integral das aulas e eventos para mais de 200 pessoas (foto: Ascom/Prefeitura de Pouso Alegre )

Um novo decreto que altera as medidas de enfrentamento à COVID-19 em Pouso Alegre, no Sul de Minas, foi publicado nesta segunda-feira (4/10). O documento, assinado pelo prefeito Rafael Simões (DEM), autoriza o retorno integral das aulas presenciais na rede municipal de ensino e libera eventos para mais de 200 pessoas.



De acordo com o novo decreto, as aulas serão retomadas integralmente na rede municipal a partir do dia 20 de outubro. Neste momento, as atividades presenciais funcionam no sistema híbrido, com 30% dos alunos a cada semana.



O documento ainda modifica e extingue partes do decreto de 16 de abril de 2021. Agora, os estabelecimentos podem funcionar sem a regra que limita a uma pessoa a cada quatro metros quadrados. Também não há exigência de organização de fila externa.



O uso de máscara para entrar nos estabelecimentos e para os funcionários das empresas continuam em vigor, assim como a disponibilização de álcool 70% para a utilização de todas as pessoas.



Redução dos indicadores da Covid

A abertura nas medidas de enfrentamento à pandemia é justificada pela redução dos indicadores da COVID-19 em Pouso Alegre, após o avanço da vacinação. “Considerando a expressiva redução do número de novos casos confirmados de COVID-19, bem como a redução das taxas de ocupação de leitos hospitalares clínicos e de UTI observadas no município de Pouso Alegre”, diz o texto.



Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura na sexta-feira (30/09), a ocupação dos leitos clínicos e de UTIs em Pouso Alegre está em 18%, menor nível em mais de um ano. Atualmente, são oito pessoas internadas em UTI, sendo dois pacientes de Pouso Alegre e seis de cidades vizinhas. Outras nove pessoas estão em leitos de enfermaria, sendo cinco de Pouso Alegre e quatro de municípios da região.



Pouso Alegre contabiliza 24.507 casos positivos de COVID-19 e 466 vítimas da doença. Neste momento, 75 pessoas estão acompanhamento no município.