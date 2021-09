COVID-19: adesão à terceira dose para idosos é baixa em Pouso Alegre

Os idosos também poderão receber a terceira dose da vacina contra a COVID-19 no sábado (25/9) (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Reprodução)

A adesão da dose de reforço contra a COVID-19 para os idosos da cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, tem sido baixa.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a campanha para a 3ª dose nos grupos mais vulneráveis começou esta semana, mas a procura tem sido abaixo do esperado.

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura reforça que é importante que as pessoas procurem pelos locais adequados para aplicação do imunizante contra o novo coronavírus.

“Na sexta-feira e no sábado, idosos com 80 anos completos ou mais podem procurar por um dos postos de saúde que realizam a imunização”, diz a prefeitura.

Os locais de vacinação são cinco:

Unidade de Saúde Cidade Jardim

Unidade de Saúde São João

Unidade de Saúde São Cristóvão

Unidade de Saúde Pão de Açúcar

Posto de Saúde Puericultura

Os horários disponíveis durante esta sexta-feira (24/9) são das 13h às 19h – no sábado (25/9), os locais vão receber os idosos das 8h às 16h.

Podem se vacinar todas as pessoas da faixa etária com 80 anos ou mais que tenham recebido a 2ª dose do imunizante há pelo menos seis meses.

Segundo o Poder Executivo da cidade, é indispensável a apresentação do cartão de vacinação e documento com foto. As pessoas acamadas serão vacinadas em casa.

Nota da Prefeitura de Pouso Alegre

“A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre iniciou a vacinação com 3ª dose contra covid-19, mas a procura pelos postos de Saúde de município tem sido baixa.

Diante desse cenário, a Secretaria reforça que é importante que as pessoas procurem pelos locais de vacinação para reforçar a sua imunização contra a doença.

Na sexta-feira, 24 de setembro, e também no sábado, 25, idosos com 80 anos completos ou mais podem procurar por um dos postos de saúde que realizam a imunização (Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de Açúcar e Puericultura) nos seguintes horários:

- 24/9: das 13h às 19h

- 25/9: das 8h às 16h

Podem se vacinar pessoas desta faixa etária que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 6 meses.

Para se vacinar é indispensável a apresentação do cartão de vacinação e documento com foto.”