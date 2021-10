Com regime híbrido, UFMG retoma aulas presenciais nesta quarta (13/10)

UFMG retorna às aulas com ensino híbrido e monitoramento de casos suspeitos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) retoma, nesta quarta (13/10), suas aulas presenciais depois de 574 dias. Apesar disso, a UFMG vai continua com atividades remotas, portanto haverá expediente híbrido nessas primeiras semanas.Há exatamente um mês, a UFMG já oferece serviços administrativos de maneira presencial. Porém, os espaços têm ocupação máxima de 40% para evitar aglomerações.Apesar disso, medidas de biossegurança contra o novo coronavírus continuam. O uso da máscara é obrigatório, assim como o distanciamento mínimo de 1,5 metro e a higienização frequente das mãos com sabão e/ou álcool em gel.Além disso, a universidade incentiva o uso das escadas em vez dos elevadores quando possível. Nas entradas e saídas dos campi, a orientação é para que haja “registro de nome e telefone para a população em geral para garantir a rastreabilidade”, ressalta o plano de retomada da UFMG.



No interior dos prédios, o documento destaca a necessidade de marcações nos pisos, sobretudo para estabelecer “mão e contramão” para o fluxo de pessoas.



Os bebedouros continuam interditados, com necessidade de coleta da água por meio de copo ou garrafa, informa a UFMG.

Dentro das salas, a orientação é para manter as janelas abertas e portas abertas, sempre evitando o acionamento do ar-condicionado.



Em caso de suspeita de COVID-19, a UFMG se compromete a fazer um monitoramento com realização do teste de RT-PCR (padrão-ouro da OMS), rastreamento dos contatos daquela pessoa e maior cuidado com aqueles com alguma comorbidade da COVID-19. Tudo para evitar potenciais surtos.



A UFMG estava sem aulas presenciais desde 18 de março do ano passado, quando a universidade suspendeu as aulas presenciais por conta da COVID-19. Foram quase 19 meses com as salas fechadas.

Critérios

Situação em Minas Gerais (onda do Programa Minas Consciente)

Situação na cidade (onda ou nível de alerta da cidade onde as aulas vão acontecer)

Taxa de incidência de casos na cidade (Total de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias)

Tendência da incidência na cidade (variação do indicador anterior nos últimos sete dias)

Para definir a retomada das aulas presenciais, a UFMG adotou quatro critérios principais:



O ensino presencial só será integrado quando todos esses quatro parâmetros estiverem completamente controlados.

Doutorando opina

Para Felipe Resende Oliveira de Souza, 28, doutorando em um projeto de biologia celular, o retorno às aulas presenciais precisa ser "bem gradativo".

"Notei um movimento maior, mas não está nem perto da ocupação de 40%. Ainda têm poucas pessoas. Acho que precisa ser bem gradativo mesmo, porque a universidade reúne um número de pessoas num espaço relativamente pequeno: salas de aula e laboratórios. As universidades têm que ser os últimos lugares a voltar", diz Felipe.