Falta de AstraZeneca em Minas será resolvida semana que vem, diz governo

Vacinas da AstraZeneca, em falta em municípios mineiros, devem chegar ao estado na ssemana que vem (18/10) (foto: Fábio Marchetto/Agencia Minas)

O governo de Minas deve receber ao menos 400 mil doses da vacina AstraZeneca a partir desta segunda-feira (18/10), mais do que o suficiente para sanar o déficit total de 118 mil doses do produto registrado em diversas cidades mineiras desde meados de setembro. A previsão é do Secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti.