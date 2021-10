Contagem: 2ª dose da AstraZeneca voltará a ser aplicada na quarta-feira

Doses da AstraZeneca estão chegando com atraso ou quantidades menores por causa de problemas na fábrica (foto: Arquivo/Prefeitura de Contagem)

A prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai voltar a aplicar a segunda dose da vacina da AstraZeneca a partir de quarta-feira (13/10), quando a campanha será retomada após o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A imunização vai voltar após a chegada de um novo lote de vacinas, que está com entregas irregulares e atrasadas devido a problemas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina no Brasil, com o insumo necessário para que o imunizante seja feito – que é importado da China.

Autoridades de saúde consideram que a "mistura" das doses acaba gerando uma resposta imunológica superior, e não há riscos de tomar as duas doses diferentes – também não houve registro de reações graves.

A confirmação que o município recebeu um novo lote foi feita pela própria administração nas redes sociais, ao responder o questionamento de uma moradora que estava com a segunda dose agendada para esta semana.

O processo é importante para completar o esquema vacinal da população contra a COVID-19. Se as doses da AstraZeneca acabarem de novo, as da Pfizer serão utilizadas sem interromper o calendário de agendamentos.

Segundo dados do Vacinômetro, consultados neste domingo (10/10) pelo Estado de Minas , Contagem já aplicou a segunda dose de vacinas em 264.545 moradores. Somando com os 20.130 que receberam a vacina da Janssen (dose única), 49,75% da população já estão com o ciclo de imunização completo.

Pontos de vacina desativados

Por causa da queda na procura pelas doses, dois pontos extras que foram mobilizados pela prefeitura, em parceria com empresas privadas, foram desmontados: no Só Marcas Auto Shopping e no Shopping Contagem.

A cidade segue com as demais salas de vacina do município e pontos extras Big Shopping e Economart abertos à população, com horários ampliados. No Big Shopping, agora o funcionamento é das 10h às 22h. No Economart, o horário de funcionamento também foi estendido, das 8h às 16h30. Nestes dois locais todos os públicos, exceto adolescentes, continuam sendo vacinados.

Veja onde tomar a vacina em Contagem

REGIONAL ELDORADO